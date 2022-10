NetOnNet = ingen garanti? Långsamma?

Skrivet av Disney: 112 min kötid för att ringa in till dem?

Polarens gpu når 105c hotspot på hans 3080 efter 3mins spelande.

Och bad mig om hjälp 🤔🙈

Varför ska alla kompisar förlita sig på min nördighet??? 😥 Bland dom svar vi fick av NetOnNet 🤔 'Hej igen, Fick svar nu att i3 8100 är för svagt för ett 3080-kort vilket orsakar flaskhals tyvärr, för att åtgärda skulle du behöva en bättre processor.

Ha en fortsatt fin dag! " "Har fått lite mer information nu.

Min kollega som är ganska kunnig skriver att kortet håller en helt OK temp, den snurrar snabbare för att den behöver kyla mer och det handlar just om kylningsfrågan där exempelvis rummets temperatur spelar in samt datorns plats osv. Om du är osäker kan du komma in till en lagershop så kan personal på plats undersöka den där men han skriver också att hade det varit hans dator så hade han troligtvis löst en ny bättre processor och säkerställt att det finns flera fläktar in med tanke på att det är ett 3080-kort. " Gå till inlägget

Du är alldeles för snäll, jag skulle säga åt dem hur de går tillväga om de inte vet hur de ska reklamera en produkt.

Känns som att det är väldigt mycket parametrar som inte är kända här. Har svårt att tro att ett kort blir överhettat pga att en CPU är flaskhals.

-Är chassit rätt ventilerat

-PSU

-Snurrar fläktar på gpu?

Saxat från annat forum:

Could a CPU bottleneck affect GPU temperatures?

"Typically, no. But depending on the layouting and cooling design, it could be.

Instruction-wise, when a CPU is bottlenecked, it will have less time communicating with other hardwares, such as GPU. So the strain on GPU should normally be lower.

However, when it comes to temperature, typically in a tight space environment, the rise of CPU temperature may lead to overall system temperature rise because the ambient temperature is affected. This is one scenario how GPU temperature could possibly be affected as well."

EDIT:

Kan berätta att jag har ett stort chassi i min dator med 5 chassifläktar och min GPU ligger på 72 i load.