Har det sagts något om kompensation för ev. elavstängning?

Kastar in en kugge och säger att det bör inte vara några problem för dig att leva "off-grid" i några timmar.

Gissningsvis har du en laptop som bör ha batteri så den klarar sig ett bra tag, lägg därtill mobilt nätverk via telefon så bör du kunna jobba utan problem i upp till en dag utan några ytterligare kostnader?

Mitt tips är att testa förfarandet att köra helt utan extern ström, alternativt införskaffa en billig batteribank som pallar att ladda datorer , och testa vilka effekter det blir.

Personligen har jag inga som helst problem att klara mig ~6 - 8 timmar helt utan ström hemma, mha en powerbank och mobilt nätverk, detta är såklart beroende på täckning där man bor

Edit*

Vill du köra även extern skärm etc så finns det andra alternativ , även om priset ofta gör mer än att åka in till kontoret. Ser man det däremot som en OK krisförsäkring också så blir det lättare att rättfärdiga