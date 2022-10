Ny mobil tips sökes

Söker efter in ersättare till min samsung galaxy s8 plus då jag dels fått en spricka i skärmen men främst för att batteriet börjar bli dåligt.

Är nöjd med telefonen och skulle kunnat ha den ett tag till om det inte vore för det ovan.

Tidigare har vi använt samsungs top modeller alt föregående topmodell när vi köpt telefon.

Om man ser till nedan vad finns det för alternativ till samsung s21/s22?

Jag söker:

1. Bra batteri tid

2. Liknande eller bättre prestanda som s8 plus

3. Tålig och gärna vatten tålig då jag jagar

4. Gärna så billig som möjligt