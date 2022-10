Datorn startade inte efter att ha uppdaterat mobo+cpu+ram

Tänkte att det var dags att biffa upp delar av datorn, och valde ut ett nytt moderkort, cpu + kylare och ram. Öppnade upp gamla datorn. Stod och tittade på dammet ett slag, och reflekterade över hur länge sedan det var jag petade i en dator senast. Det var nog sex år sedan jag satte ihop den här, men den har tjänat mig ganska bra. Nåväl, jag började med att montera kylar-fästen, ram, cpu och kylare på nya moderkorten, tog ut det gamla, satte in det nya. Satte tillbaks gamla grafikkortet (1060). Kändes ovant att hålla på med hårdvara igen. Satte igång datorn. Fläktarna snurrade. Svart skärm. Grafikkortets fläktar stannade. Ingen signal alls till skärmen. Suck. Jag har tappat det. Förstört moderkortet? Bänt in CPUn för hårt? Provar igen. Tar ut CPUn, sätter in den igen. Monterar ihop gamla datorn igen; funkar fint. Tar en paus en dag.

Vare sig chassit eller nya moderkortet har någon POST feedback. Beställer tio moderkorts-högtalare; det är billigast så. När de väl kommer får jag fem pip. Google säger CPU problem. Ok, skickar tillbaks CPUn, och får tillbaks en precis likadan. Fortfarande fem pip. Provar med bara en RAM-sticka, sedan den andra. Provar att ta ut CMOS-batteriet. Provar att boota utan RAM (annan fel-kod!), och sedan att sätta in stickorna igen.

En misstanke började gro. Kanske det här är chansen att äntligen uppgradera från 1080p till 1440p. Köpte ny monitor. Väntar lite på en bra chans att köpa nytt grafikkort. Testar nya monitorn med gamla datorn, ser bra ut. På ett infall provar jag nya moderkortet + cpun igen. Helt plötsligt funkar det! En ny monitor och kabel löste mina problem. Fast jag hade samma monitor, samma kabel, samma grafikkort som funkade med ett moderkort men inte med ett annat. Och fem POST-pip, som låter betydligt mer allvarligt än att "ingen kontakt med monitorn". Sjukt!

Det måste inte vara du som har haft sönder någon av komponenterna under installationen. Det kan vara ett helt random fel.