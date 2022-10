har jag bitcoinminer på datorn?

jag berättade för en vän att datorn varje gång jag går in på den frågar hur jag vill öppna någon fil. jag kan välja på att öppna med adobe, IE, anteckningar, paint, spotify osv. han sa att jag hade fått en bitcoin miner... hur blir jag av med denna om det är en sådan? öppnar jag filen i anteckningar får jag fram massa konstiga grejer givetvis. andra raden nämner en filväg på hårddisk c som jag inte kan hitta se nedan. mappen C:\ProgramData finns inte i listan, men får fram om jag söker på den. exakt vad ska jag ta bort? hela skiten ligger ju under microsoft, vill ju inte råka ta bort grejer som används av datorn, mer än den här skiten

[3E78:23AC][2022-07-17T18:53:36]i001: Burn v3.10.4.4718, Windows v10.0 (Build 19043: Service Pack 0), path: C:\WINDOWS\Temp\{DAAC74D3-F02C-4ACB-B665-D4874C9B406F}\.cr\VC_redist.x64.exe

[3E78:23AC][2022-07-17T18:53:36]i009: Command Line: '-burn.clean.room=C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualCpp.Redist.14.Latest,version=14.32.31332,chip=x64\VC_redist.x64.exe -burn.filehandle.attached=528 -burn.filehandle.self=552 /q /norestart /log C:\Users\Oskar\AppData\Local\Temp\dd_setup_20220717184824_287_Microsoft.VisualCpp.Redist.14.Latest.log'

[3E78:23AC][2022-07-17T18:53:36]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualCpp.Redist.14.Latest,version=14.32.31332,chip=x64\VC_redist.x64.exe'

[3E78:23AC][2022-07-17T18:53:36]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualCpp.Redist.14.Latest,version=14.32.31332,chip=x64\'

[3E78:23AC][2022-07-17T18:53:36]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\Oskar'