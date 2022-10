Försöker skapa en databas för första gången med C# Data.SqlClient.SqlException.

Hej.

Detta är skolarbete. Och enligt mina instruktioner så borde detta

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options) { options.UseSqlServer(@Server=(localdb\MSSQLLocalDB;Database=GameDb); }

Skapa en databas, det är i alla fall så jag tolkar det. Men till svar får jag

'Microsoft.Data.SqlClient.SqlException' in Microsoft.EntityFrameworkCore.dll

An unhandled exception of type 'Microsoft.Data.SqlClient.SqlException' occurred in Microsoft.EntityFrameworkCore.dll

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SNI_PN11, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)

Och jag vet inte vad jag ska göra. Det verkar som dom vill ha ett namn men vad för namn och vart hittar jag det? Och om inte hur skapar jag en sådan server.

Den relevanta koden.

Den är uppdelad i två olika projekt, ena är ett class library och båda har EntityFrameWorkCode, design, relational, sqlserver och tools installerade.

namespace CreateDataBase { /// <summary> /// Interaction logic for MainWindow.xaml /// </summary> public partial class MainWindow : Window { //PL. public MainWindow() { InitializeComponent(); } private void Create_Session_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { var db = new DALContext(); string id = Session_Id.Text; string type = Session_Type.Text; string date = Session_Date.Text; int players = Convert.ToInt32(Session_Players.Text); int cardsPlayed = Convert.ToInt32(Session_CardsPlayed.Text); Session session = new Session { SessionId = id, SessionType = type, SessionDate = date, SessionPlayers = players, SessionCardsPlayed = cardsPlayed }; db.Sessions.Add(session); db.SaveChanges(); var query = from s in db.Sessions orderby s.SessionId select s; foreach (var item in query) { Display_Db.Items.Add(item); } }

namespace DAL { public class Session { public string SessionId { get; set; } public string SessionDate { get; set; } public int SessionPlayers { get; set; } public string SessionType { get; set; } public int SessionCardsPlayed { get; set; } } }

namespace DAL { public class DALContext : DbContext { protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options) { options.UseSqlServer(@Server=(localdb\MSSQLLocalDB;Database=GameDb); } public DbSet<Session> Sessions { get; set; } } }

Tackar i förväg.