Placering av subwoofers.

Hej och hallå. Har precis köpte 2 st subwoofers av märket system one w100. Grym bas för pengen. Mitt problem är att ett ställe i soffan tappar bas markant jag har svårt att hitta någon bra position för att försöka täcka upp området där basen har dött ut. Min förstärkare (yamaha htr 3068bl) har kalibrerings funktioner vilket bara blir skit. Den har även distance funktion för att ställa in avstånd från högtalare till lyssningspositionen som också är svårt att få till bra. Mina subwoofers är frontplacerade nu och det är det enda sättet just nu som låter okej. Men jag nöjer mig inte där. Folk pratar om att köra kryptekniken och subwoofer i lyssningspositionen men jag vill inte ha 2 st subwoofers utplacerade kors och tvärs då jag tycker det ser otroligt fult ut. Jag tänker mig att någon mer kunnig kanske kan föreslå alternativ placering. Jag har ritat upp en skiss som jag delar med mig av här.. mvh Jocke.