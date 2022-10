Låg volym på youtube

Skrivet av Fear: Ingen aning hur höjer jag volymen i webbspelaren på youtube? Har aldrig hänt mig bara nu när jag skulle starta datorn efter att den vart avslagen en dag. Gå till inlägget

Man kan styra mycket i Youtubes webbspelare med tangenttryckningar.

Ljudvolymen kan man höja med pil upp, sänka med pil ner, och växla mellan av och på med "m" (för "mute").

Växla mellan fullskärm och inte med "f".

Växla mellan liten och stor bild med "t".

Backa fem sekunder med vänsterpil och hoppa fram fem sekunder med högerpil.

Pausa med mellanslag.

Stega bild för bild bakåt med "," och bild för bild framåt med ".".

På den numeriska delen, tryck "0" för att hoppa till början av videon, "1" för att hoppa till 10 % in i videon, "2" för 20 % in i videon, osv till "9" för 90 % in i videon.

Finns nog fler, men det är dessa jag själv använder flitigt.