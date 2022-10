Dags för uppgradering.

Tjenare SweC! Nu var det ett tag sen jag gled in här, men jag har varit out of the loop ett tag så nu är jag rent lat och frågar om råd! Jag sitter för nuvarande på en ganska gammal rigg med en i5 6600K och ett 5700XT, men jag har börjat få en massa system freezes och börjar känna av att en ny CPU inte alls hade varit dumt då min stackars i5a börjar på att gå på knäna. Spelen jag spelar är väldigt spridda och listan skulle bli lång, så den listan utelämnas.

Så nu till min fråga. För en som mestadels spelar, är det värt att köra på med AMD's nya plattform eller ska jag helt enkelt nöja mig med AM4? I vilket fall som helst blir det inget Ryzen 9 köp då jag är en vanlig dödlig som lever på kommunal lön så top-end grejer är uteslutet. Är det värt dock att framtidssäkra med AM5 och då en 5/7 serie, eller ska man sikta lite lägre på en äldre 5/7 serie?

När jag lyckats spara lite mer pengar ska GPUn bytas också då detta grafikkort har varit en ren mardröm för mig, men det får vänta ett tag till.

Tack på förhand, hälsningar Voffede.