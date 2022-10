Vilken av dessa är bäst till att redigera video?

Hej!

Jag ska få en ny dator via jobbet, en dator som ska användas till programmering, streama och spela in video, spela in musik, använda Photoshop och redigera video. Den kommer inte att användas till spel av något slag.

Det som helst ska flyta på så bra som möjligt är att redigera video, vilket jag förstår kan vara en utmaning.

Jag fått en lista på på fem datorer som jag kan välja mellan:

https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?j=5773041,6014983,600...

Datorn kommer oftast (men inte alltid) vara kopplad till en extern datorskärm, mus och tangentbord.

Finns det någon av dess som är uppenbart bättre eller sämre?

Jag tackar för synpunkter.