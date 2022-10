Modern ljudlösning för TV och musik i villa?

Har själv Sonos i allrummet på övre våningen där en tv står samt i ett rum på nedervåningen, funkar fint att spela musik på alla högtalare samtidigt om det önskas, det ska finnas utrustning att köpa till så att du kan koppla in en skivspelare också. Nackdelen är att du inte har blåtand utan får använda deras app för att spela musik. Man blir lite låst med Sonos, allt är kanon så länge ens behov ligger inom deras produkters begränsningar.

Sitter annars själv med lite liknande funderingar då vi skulle vilja koppla in en tv i vardagsrummet på nedervåningen också och spela musik enkelt via cd då vi har små barn och det vore kul om de kunde få lyssna på de gamla skivorna vi har. Visst kan man gå via tv'n om man har en Sonos limpa men har kikat lite på Hifi klubbens Argon Audio Fenris och Forte serier, de verkar klara både tv och att koppla in en cd/bd spelare till och skulle andan falla på kan även den gamla vinylspelaren kopplas in. Fördelen för oss skulle också vara att vi då klarar oss utan en bas då småbarnen och möblemanget ställer till det lite med en placering av sån. Plus att man slipper dra fart på tv för att spela musikskivor.