Starta datorn utanför hemmet

Funderar på hur man på bästa sätt kan starta datorn när man inte är hemma, har ställt in ett schema som sätter den i hibernate (inte sleep), sedan slår jag av strömmen 10m efter detta. När jag slår på strömmen så kan jag starta datorn fysisk när jag är hemma men skulle vilja göra det "remote".

Har läst många guides om Wake on Lan, schemalagt automatiska väckningar osv men inget verkar fungera i varken hibernate eller sleep (Win 11). Moderkortet saknar "Restore on AC/Power loss" som val och det enda jag kan tänka mig borde fungera är Wake on LAN men min router saknar stöd för "Magic Packet" och jag har ingen annan enhet jag kan ansluta till.

Känns hopplöst, finns det någon annan lösning eller har jag missat något? Brukar ha på min dator 24/7 men planerar att stänga av den lite mer nu i vinter för att spara el (datorn står för 75% av elförbrukningen).