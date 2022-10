Hackad eller virus, eller nått annat?

Hej!

Sista tiden och många gånger när jag stängt ner min laptop så just innan datorn släckts, så har jag fått upp en grå windows fyrkant med ett rött kryss på med en varning där det stod att någon tagit sig in/försöker ta sig in i datorn. Detta har jag ignorerat och tänkt att Windows Defender tar hand om. Men så ikväll så gick jag in i Windows brandväggen (windows 11) och såg nått konstigt. På samtliga ikoner för säkerhetsskyddet i windows 11, så som "Skydd mot virus och hot", "Brandvägg och nätverksskydd" etc...ja allihop där, så står det "Okänt" under dem. Och jag kan inte ändra inställningar på någon av dem, ingen "AV/PÅ" funkar.

Och under windows brandväggen så verkar den vara satt ur spel på nått sätt, det står följande och går inte att ändra: "Microsoft Defender-brandväggen använder inställningar som kan göra din enhet sårbar". Kan EJ ändra "AV/PÅ". Nått är skumt.

Bifogar en screenshot hur det ser ut!

Vad har hänt? Vad gör jag?