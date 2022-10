Hjälp mig att förstå <em> taggen i HTML

Definition and Usage

The <em> tag is used to define emphasized text. The content inside is typically displayed in italic.

A screen reader will pronounce the words in <em> with an emphasis, using verbal stress.

Tycker det handler om att b och i taggar tolkas direkt, men em tolkas indirekt, typ dealers choice. I texten ovan verkar det som att den har en större effekt för skärmläsare än det visuella.