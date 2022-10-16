*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
Gamingdator under 12000 kr med Intel I5
Fenrisulvfan
Medlem ♥ ★
●
*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
fiskebulle
Medlem ♥ ★
●
Swedishchef_90
Medlem ♥ ★
●
Fenrisulvfan
Medlem ♥ ★
●
*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
Snabbt_o_Hårt
Medlem ♥ ★
●
I've somehow been WASDing my whole life
11900k@ABT RAM@3600MHz m.2@7000MB/sek MSI MAG Z590
3975WX WS WRX80E-SAGE 8x3200MHz