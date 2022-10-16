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Gamingdator under 12000 kr med Intel I5

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Gamingdator under 12000 kr med Intel I5

Hej,

Ny här.
Håller på att bygga ihop en datorn till min son.
Han vill ha Intel I5 samt RTX3600.
Vill ha en lite framtidssäker datorn som kan hänga med ett par år.
Just nu spelar han Minecraft, Overwatch, Fortnight, TABS

Vad tror ni om denna setupen?

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Ser ok ut, dock hade jag lagt till en Coolermaster Evo 212 eller nåt för CPUn, och även kollat om jag hittat ett 3060 med bättre kylare, även om det skulle kosta 500-700kr till. Om det är astight hade jag hellre haft ett lite billigare nätagg men ett vettigt gfx, det du länkar till är single-fan.

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Skrivet av fesoj:

Ser ok ut, dock hade jag lagt till en Coolermaster Evo 212 eller nåt för CPUn, och även kollat om jag hittat ett 3060 med bättre kylare, även om det skulle kosta 500-700kr till. Om det är astight hade jag hellre haft ett lite billigare nätagg men ett vettigt gfx, det du länkar till är single-fan.

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Tack för snabb kommentar.

Bättre med detta grafikkort?
https://komponentkoll.se/produkt/147513-gigabyte-geforce-rtx-...

Samt Cooler:
https://www.inet.se/produkt/5323900/cooler-master-hyper-212-e...

/Lars

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Skrivet av lazzlo:

Hej,

Ny här.
Håller på att bygga ihop en datorn till min son.
Han vill ha Intel I5 samt RTX3600.
Vill ha en lite framtidssäker datorn som kan hänga med ett par år.
Just nu spelar han Minecraft, Overwatch, Fortnight, TABS

Vad tror ni om denna setupen?
https://komponentkoll.se/bild/iKlRh.png

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Hej och välkommen.

Det ser bra ut, men ta hellre 750W PSU't för 990:- så får ni plats med 32GB RAM och om det är ok med några kronor över budget, ta den snabbare Crucial P3 disken för 930:- eller kanske till och med KC3000 för 1190:-, men då får ni nog ta ett billigare chassi, 215 Chassit är kanon bra, troligen min favorit, men för 1190:- börjar det bli dyrt (har kostat 799:-)

Jag stoppade in ett billigare moderkort jag läst bra recensioner om, men finns det en anledning så behåll för all del Gigabyte MoBo't

Dold text
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Ja, detta kommer vara stora upgrades i förhållande till att köra stock-kylare på CPU och singlefan på GPU. Kommer passa bra med chassit du föreslog, som är airflow-betonat.

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Om det inte finns någon specifik anledning varför ni behöver ett sådant litet grafikkort så hade jag valt ett med en bättre kylare och aggressivare klockning.

Har inte stenkoll på grafikkort i mellanklassen, men är inte RX6600 XT snabbare krona för krona? Kan mycket väl vara så att det varierar från spel till spel, men jag hade tagit mig en funderare.

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Skrivet av Fenrisulvfan:

Hej och välkommen.

Det ser bra ut, men ta hellre 750W PSU't för 990:- så får ni plats med 32GB RAM och om det är ok med några kronor över budget, ta den snabbare Crucial P3 disken för 930:- eller kanske till och med KC3000 för 1190:-, men då får ni nog ta ett billigare chassi, 215 Chassit är kanon bra, troligen min favorit, men för 1190:- börjar det bli dyrt (har kostat 799:-)

https://komponentkoll.se/bild/yowhL.png
Jag stoppade in ett billigare moderkort jag läst bra recensioner om, men finns det en anledning så behåll för all del Gigabyte MoBo't

Dold text
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Tack för kommentaren.
Menar du denna PSU?
https://komponentkoll.se/produkt/69528-corsair-sf600-psu-sfx

/Lars

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Skrivet av lazzlo:

Hej,

Ny här.
Håller på att bygga ihop en datorn till min son.
Han vill ha Intel I5 samt RTX3600.
Vill ha en lite framtidssäker datorn som kan hänga med ett par år.
Just nu spelar han Minecraft, Overwatch, Fortnight, TABS

Vad tror ni om denna setupen?
https://komponentkoll.se/bild/iKlRh.png

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Lite billigare chassi 4 fläktar
Billigare psu, dock bra kvalité
Klämde in ett 3060ti i budget
Saknar dock en cpu kylare

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Skrivet av fiskebulle:

Om det inte finns någon specifik anledning varför ni behöver ett sådant litet grafikkort så hade jag valt ett med en bättre kylare och aggressivare klockning.

Har inte stenkoll på grafikkort i mellanklassen, men är inte RX6600 XT snabbare krona för krona? Kan mycket väl vara så att det varierar från spel till spel, men jag hade tagit mig en funderare.

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Tack för kommentaren.
Jag är ny vad gäller att bygga dator och baserar mitt bygge på tidigare förslag.
Vet inte vad för grafikkort jag egentligen behöver så alla tips är välkomna!

/Lars

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Skrivet av Swedishchef_90:

https://komponentkoll.se/bild/drEnu.png
Lite billigare chassi 4 fläktar
Billigare psu, dock bra kvalité
Klämde in ett 3060ti i budget
Saknar dock en cpu kylare

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Jag hade lutat åt detta förslag+Coolermaster Hyper 212 eller liknande (eller ännu bättre, beroende på budget)

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Skrivet av lazzlo:

Tack för kommentaren.
Menar du denna PSU?
https://komponentkoll.se/produkt/69528-corsair-sf600-psu-sfx

/Lars

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Nej, den här:
https://komponentkoll.se/produkt/108388-seasonic-focus-gx-750...

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Skrivet av Swedishchef_90:

https://komponentkoll.se/bild/drEnu.png
Lite billigare chassi 4 fläktar
Billigare psu, dock bra kvalité
Klämde in ett 3060ti i budget
Saknar dock en cpu kylare

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Tack!
Problemet med RTX 3060Ti är att det inte finns på lager för vettigt pris. Den du länkade till är slutsåld tyvärr.
Jag vill egentligen bygga med en Ti.

/Lars

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Skrivet av Swedishchef_90:

https://komponentkoll.se/bild/drEnu.png
Lite billigare chassi 4 fläktar
Billigare psu, dock bra kvalité
Klämde in ett 3060ti i budget
Saknar dock en cpu kylare

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Den här är bra MASSOR MED FPS för spelen Minecraft, Overwatch, Fortnight, TABS vilken upplösning som helst

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