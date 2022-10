Har kört fast på denna.

En jag hjälpt att uppdatera Windows 10 Home till Pro köpte Pro via Store.

Allt gick bra med uppgradering och så, men vi fick inget kvitto.

Han genomförde köpet själv så såg inte exakt vilken mail-adress som användes, men hans primära adress är en O365-adress.

Googlar man så pekar alla på denna adress: https://account.microsoft.com/billing/orders

Men det går inte att logga in med hans mail där. "Det Microsoft-kontot finns inte. Ange ett annat konto eller skaffa ett nytt."

Inget kvitto i mailen heller.

Går man in på appen Store på datorn så ser man att licensen/uppgraderingen är köpt där.

Går inte att logga in i appen heller, med samma fel som ovan.

Hur kan man få tag i kvittot på detta köp?