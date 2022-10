Office på månadsbetalning

Microsoft Office är ett namn de flesta förmodligen är bekanta med. Snart kommer det dock att pensioneras när Office absorberas av Microsoft 365 som blivit företagets främsta produktivitetssvit.

Efter 32 år som en helt egen svit kommer Microsoft Office snart att lägga namnet på hyllan för att bli en del av sviten Microsoft 365. Microsoft har sedan tidigare döpt om flera Office-relaterade funktioner för att gå under Microsoft 365-namnet och nu blir det alltså dags för hela plattformen att byta namn.

Detta upptäcktes av The Verge som på Microsofts egna hemsida hittade planerna och själva förklaringen till förändringen. Enligt Microsoft är det helt enkelt så att att Microsoft 365 under de senaste åren blivit företagets främsta produktivitetssvit och nu vill man således få in alla program under samma paraply. Förändringarna kommer att börja dyka upp på office.com under november månad och i januari kommer även Office på Windows och smartphones att byta namn. Däremot kommer inga namn på program som Word, Excel eller Teams att bytas. Det nya namnet gäller då endast paketet i det stora hela.

Åter igen en stor aktör som vill tvinga in oss i en månadsbetalning för större vinst.

