Få in tråd till nedervåningen

Hej!

Idag sitter en default router från Tele2 som fungerar under all kritik men den gör sitt jobb på övervåningen och där man spenderar tiden. Däremot skulle jag nu vilja få ner en punkt till nedre plan för att kunna koppla in en stationär dator (även ps5 kommer finnas där och det går ju att dela sladd, men den går ju att köra via wifi). Jag har ingen kunskap om vad det finns för lösningar, vad är det enklaste? Jag är inte ute efter något extremt utan "helst något billigt som ger en stabil lina till datorn.

Jag har övervägt att ta den fula lösningen och släppa ut en sladd genom fönstret och in genom andra och där koppla in en router(eller vad ska jag ha där?) och vidare till datorn.

Vidare har jag läst att man också kan sätta upp repeater och därigenom dra en sladd till datorn, dock förlorar jag möjligheten wifi?

Jag kanske har svaret i texten men vad anser ni vara den bästa lösningen rent prestandamässigt till datorn? Jag kommer vistas här i ca 1-1,5 år så en sladd genom fönstret är ej att anse som permanent om än ack så fult.

Tack på förhand!