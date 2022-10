Hejsan,

Jag har sålt hårdvara komponenter sedan 2010 i Turkiet. Jag har använt den största hårdvare/teknologi hemsidan inom Turkiet.

Detta är mina referenser;

https://forum.donanimhaber.com/memberReferences.asp?memID=620...

[Använd Google Translate på denna länk.]

Om du har några frågor angående en produkt skicka gärna ett PM eller skriv i själva tråden.

Det gäller global garanti på allting och produkterna kommer i sin original förpackning.

Om du skulle uppleva ett problem med din vara inom 30 dagar efter köp;

Då kommer jag att kunna förse dig med gratis Express transport [Pre-Paid label] för RMA. Det betyder att du inte behöver göra några betalningar för leveranserna.

Jag tillhandahåller även fri frakt och skickar varan via DHL Express.

Kan hämtas inom Luleå

Vänliga Hälsningar,

Nessa/Nessarien

PS: I am still learning Swedish, therefore I prefer to respond in English when my fiancee is not present to correct my Swedish sentences:)

-----------------------------------------------------------

* 2x Acer 34" Predator X34S IPS 21:9 Curved 180 Hz G-Sync

Produktsida Länk: https://www.inet.se/produkt/2219558/acer-34-predator-x34s-ips...

Referens pris: 11990 SEK

Köpt från Amazon.com

-----------------------------------------------------------

Fakturadatum: 01/06/2022

Garanti: 2 år

Lager status: 2

-----------------------------------------------------------

Läs hela annonsen här