Sparkonto komplett bank?

Skrivet av griid: Om det är pengar du inte behöver inom de närmaste 10 åren skulle jag sätta in dem på börsen om du känner dig bekväm där. 1,5-2% är skräp när inflationen ligger på 9,7% idag.

Dvs dina pengar minskar i värde på vilket sparkonto som helst idag. Men om du prompt vill ha pengar på ett sparkonto kan jag tipsa om sevenday (1,85% fria uttag). Där har jag min buffert. dvs. 2-3 månadslöner.

Och som extra tips finns det en "hur investerar du"-tråd här på clockers. Gå till inlägget

Om inflationen är 9,7% och jag har 900.000:- på ett konto med 0% ränta så blir tappet 18000:- mindre med 2% ränta jämfört med 0% ränta. Eftersom vi, som jag tidigare skrev, tittar på hus så kan jag inte planera för att spara i 10+ år. Vi har förvisso tittat på hus till och från under 5 års tid, men kommer det en bostadskrasch här framöver kan det hända att vi kan casha ett hus och då är det bra om det går att få ut pengarna direkt. Att gå in med allt på börsen för någon som inte är insatt, just i dessa tider känns jävligt osäkert. Har själv läst om omdömen på trustpilot från folk som blivit nojjiga efter någon vecka när pengarna inte syns och även att det är lång svarstid per mejl. Men jag har ingen brådska. Har haft pengarna på samma konto utan ränta i typ 30 år vid det här laget så...