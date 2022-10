ITUX förnyade bredbandsomvandlaren och då la switchen av?

Jo det har jag och det har fungerat så i fem till åtta år. Den slutade fungera utan att har rört någon sen jag flyttat in här D:

En mediaovandare i hallen. (äkta fiber rätt in i den och utgångar för rj45) ovan en lucka i taket... Finns bara en låda där och det var exakt lika dant i förra lägenheten och jag har kopplat exakt lika dant och där körde jag med samma grejer sedan dom satte in ITUX Skulle kunna koppla en dator rakt in i den om man vill, allt ut från den är vanliga nätverkskablar. Rj45

Två kablar därifrån ut till vardagsrummet med en liten koppling så att man kan sätta in rj45 vidare till prylarna.

En kabel därifrån rätt in i switchen Netgear FS 105 och sen vidare ut till andra saker. Det har fungerat så i två år utan minsta problem i den här lägenheten och ca fem år i förra lägenheten.

Sedan därefter har vi.

en rj45 till gamerdatorn

En kabel in i wifisak så att jag kan köra min surfplatta och en laptopp med mera på wifi