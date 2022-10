Börjat få problem med Greenman Gaming, betalning.

Aktiverade nya kortet från banken. Fungerar överallt annars men Greenman Gaming går inte bra.

Får "Your payment has been declined by your payment provider. Please contact them directly for assistance or use a different payment method to pay for your purchase." När jag matar in kortuppgifter för köpet. Använder jag Paypalalternativet för att dra pengar den vägen från kortet går det inte heller.

Kortet är öppet för köp. Jag flyttar över de summor som ska gå ut när jag gör köp. Köpte för någon månad sen och likadant då. I ren frustration satt jag och tryckte "Place order" om och om igen och helt plötsligt gick det igenom då.

Hade inte detta problemet med gamla kortet.

VAd göra?