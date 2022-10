Mobilt internet med eventuellt Wifi Hotspot Router - hur gör man?

Liten förklaring varför ...

Har internet för 249 kr per månad (fiber 10/10) och mobilt abonnemang för 100 kr per månad med 4 GB internet.

Det blir 349 kr per månad.

Chilliemobil har årsabonnemang för 2990 kr och det blir 249 kr för obegränsad 10 GB internet och fria samtal/sms.

Då sparar jag 100 kr per månad och 1200 per år.

Men har en dotter hemma som vill använda mitt internet.

Tänker att göra en internetdelning med mobilen kanske inte har så lång räckvidd.

Då har jag sett på Chilliemobil hemsida att dom har en router för Wifi Hotspot.

Är det samma sak som internetdelning med mobilen eller hur fungerar det?

Routern heter Alcatel Linkzone MW40

Blir det lättare med räckvidd och internetdelning med sådan router.

Förmodar att jag kopplar mobilen till den och att den eventuellt förlänger räckvidd och förstärker signal.

Eller finns det andra lösningar ...

Vill spar in om det är värt mödan ...

MVH