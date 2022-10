Nätverk mellan två hus, 200m

Jag antar dock att du tänkt göra allt jobb själv. Vad gäller utrustning vet jag inte, där kan man nog välja lite som man vill. Annars tycker jag grundkonceptet låter bra, bättre med kabel än trådlöst länk OM man kan fixa det själv eller med lite hjälp. Annars brukar trådlös länk funka bra, kabel är naturligtvis stabilare och bättre.

Jag skulle nog iofs undvika fiber om möjligt eftersom det bara är cirka 150-200m, då hade jag gjort grävningen och fått ut 2st cirka 93m längder eller något åt det hållet och placerat ett skåp i mitten och monterat en repeater eller en dum switch (som gör samma sak). Och eftersom man ska dra in nya kablar hade jag dragit in en extra RJ45 för att köra enbart PoE över den till utrustningen i skåpet. Kan man få tag på fiber billigt eller någon firma som kan dra in rör i ditt nuvarande rör och fixa allt då kan man köra på det också. Det finns färdiga fiber och man kan beställa kablar enligt egna specifikationer etc men det kostar en hel del jämfört med vanlig RJ45.

Har själv en RJ45 kabel i bruk som är nästan exakt 97m och den funkar utmärkt, det är iofs bara cat5e markkabel men det funkar. Jag visste inte att den skulle bli så lång när den installerades vilket var ett tag sedan, då hade jag gjort en annan dragning för att korta ner kabeln med 30m. Men det var inget jag kunde styra över, det blev som det blev men firman lovade att det skulle fungera vilken den gör.