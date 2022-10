Hur vet jag att jag fått tillgång till det amerikanska Netflix utbudet?

Jag har laddat ned ExpressVPN, startat ett abonnemang samt ställt in på en server i New Jersey och försöker nu få tillgång till det amerikanska utbudet på Netflix. Hur vet jag att jag fått det? All information står fortfarande på svenska när jag loggat in på mitt konto (trots att ExpressVPN är på) och jag kan inte direkt se någon skillnad på ut utbudet.