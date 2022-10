Konvertera en nätverksskrivare till USB ??? (och inte tvärt om 🤦‍♂️)

Hej alla kloka Sweclockare!

Jag jobbar på en skola som har en biblioteksskrivare där eleverna behöver kunna skriva ut från sina Chromebooks.

Det nätet eleverna använder tillåter inte utskrifter över nätverket, så i dagsläget lägger eleverna sina dokument på USB-minnen som de pluggar in i skrivaren för att skriva ut. Detta resulterar i många försvunna USB-minnen och en väldigt trött USB-port på skrivaren.😢

OBSERVERA ATT SKRIVAREN INTE GÅR ATT ANSLUTA TILL MED USB-KABEL RAKT AV (tro mig, hade det gått hade jag gjort så för länge sedan...) USB-porten där USB-minnen ansluts kan endast läsa av filer från ett lagringsmedium, och såvitt jag kunnat forska mig till går det inte att få skrivaren att tolka en dator ansluten till porten som ett lagringsmedium plug n' play (utan att installera drivrutiner eller programvara på datorerna, vilket inte är ett alternativ då det handlar om 1000+ enheter samt att det inte är hållbart med en hackig-DIY-lösning i vår miljö).

Min fråga är därmed;

Finns det något bra sätt eleverna kan skriva ut från sina Chromebooks genom att ansluta till skrivaren via en sladd (USB-C, typ), som i sin tur leder till en liten skrivarserver eller liknande som ligger på rätt nät, med en upprättad anslutning till skrivaren- så att det tekniskt sett är den som begär utskrift från skrivaren via nätverket, bara att filen som skrivs ut överförs till skrivarservern via USB-kabel från en Chromebook.

*TLDR; Jag vill konvertera en nätverksskrivare till USB, men den har ingen USB-port. (OBS. inte USB-skrivare till nätverksskrivare, tvärtom alltså.)

Visste inte riktigt vart jag skulle placera tråden, men misstänkte att denna kategori skulle locka några kunniga sinnen samt att min misstanke är att man kommer behöva någon typ av printserver för att ordna detta hur som helst, så det kändes lämpligt!🙂