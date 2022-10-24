Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Bygge - gamingdator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Bygge - gamingdator

Hej där ute alla proffs!
Är på jakt efter en väldigt stark allround gamingdator. Vill kunna spela vilket spel som helst med bra inställningar .
Runt ca 25-28k

Inte haft nån stationär dator på över tio år så har väldigt dålig koll nuförtiden. Men nu är det dags äntligen
Så tar tacksamt emot råd och tips inför dataköp.
Försökt nörda ner mig så gott som möjligt senaste veckorna och om jag fattat rätt så skall detta funka bra ?

Tänker inte så mycket på framtidssäkra osv, utan mer ett monster som ska klara allt och hänger med några år . Så mycket prestanda som möjligt för pengarna helt enkelt .

https://komponentkoll.se/bygg/ieQaH

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

16GB RAM känns snålt, satsa på 32GB.
I övrigt ser det okej ut, men ett 750W PSU räcker nog, likaså en PCIE 3.0 SSD:

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja du har rätt angående ram ,men har fått 2x8gb från en vän så kommer bli totalt 4x8gb

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Något i denna stil kanske? Lite mer prisvärt.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar
Senaste nyheterna
Hårdvara
Mjukvara
Övrigt
Nytt i forumet
Datorkomponenter
System
Ljud, bild och kommunikation
Spel och mjukvara