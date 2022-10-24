*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
Bygge - gamingdator
Fenrisulvfan
Medlem ♥ ★
●
*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
Scarabeo
Medlem ♥ ★
●
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