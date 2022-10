Gainward Phantom RTX 4090

Skrivet av Aeig: Vad tråkigt Jag hoppas att det ordnar sig och att du då får kortet sålt. Mvh Gå till inlägget

mm, vill eg inte sälja det, vill få in det i min itx maskin, men måste få in likviditet på nått sätt å det enda jag kan tänka mig e just kortet.