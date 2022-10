c# StreamWriter skriver inte allt till fil

using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Threading.Tasks; // Variablerna för klassen "saljare" public class Saljare { public string namn; public string personnummer; public string distrikt; public int antalartiklar; public Saljare(string namn, string personnummer, string distrikt, int antalartiklar) { this.namn = namn; this.personnummer = personnummer; this.distrikt = distrikt; this.antalartiklar = antalartiklar; } } public class Program { // Detta printas i slutet av programmet när den visar hur många säljare som ligger på de olika nivåerna. static void PrintSalesSorted(int level, IEnumerable<Saljare> salespersons) { if (!salespersons.Any()) { return; } Console.WriteLine("-----------------------------"); Console.WriteLine($"Antal Säljare på nivå {level}: {salespersons.Count()}"); Console.WriteLine(""); // Detta printas också i slutet när man lagt in alla säljarna. Det sorteras och skrivs i console baserat på antalet sälj. foreach (var p in salespersons.OrderBy(n => n.antalartiklar)) { Console.WriteLine("Namn: " + p.namn); Console.WriteLine("Personnummer: " + p.personnummer); Console.WriteLine("Distrikt: " + p.distrikt); Console.WriteLine("Antal sälj: " + p.antalartiklar); Console.WriteLine("Sälj nivå: " + level); Console.WriteLine("-----------------------------"); } // Reslutat skrivs till fil "Saljkar.txt". using StreamWriter sw = new StreamWriter(@Saljkar.txt); sw.WriteLine("-----------------------------"); sw.WriteLine($"Antal Säljare på nivå {level}: {salespersons.Count()}"); sw.WriteLine(""); foreach (var p in salespersons.OrderBy(n => n.antalartiklar)) { sw.WriteLine("Namn: " + p.namn); sw.WriteLine("Personnummer: " + p.personnummer); sw.WriteLine("Distrikt: " + p.distrikt); sw.WriteLine("Antal sälj: " + p.antalartiklar); sw.WriteLine("Sälj nivå: " + level); sw.WriteLine("-----------------------------"); } sw.Flush(); sw.Close(); } // Början av koden som visas i console. static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Klass för säljare och resultat: "); Console.WriteLine("-------------------------------------"); Console.Write("Ange antal säljare som ska registreras: "); int num = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0"); List<Saljare> salesmen = new List<Saljare>(); // En for loop som loopas antalet gånger som man valt att registrera säljare. Här skriver man in infon om säljarna lägger in. for (int i = 0; i < num; i++) { Console.WriteLine(); Console.Write("Ange information för säljare " + (i + 1)); Console.WriteLine(); Console.WriteLine(); Console.Write("Ange Namn: "); var name = Console.ReadLine() ?? ""; Console.Write("Ange Personnummer: "); var pnr = Console.ReadLine() ?? ""; Console.Write("Ange Distrikt: "); var district = Console.ReadLine() ?? ""; Console.Write("Ange antal Artiklar: "); var antalArtiklar = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0"); Console.WriteLine(); var saljare = new Saljare(name, pnr, district, antalArtiklar); salesmen.Add(saljare); } // De olika nivåerna för säljarna baserat på antalet artiklar. Här sorteras det också efter antalet sälj. var level1 = salesmen.Where(n => n.antalartiklar < 50); PrintSalesSorted(1, level1); var level2 = salesmen.Where(n => n.antalartiklar >= 50 && n.antalartiklar < 100); PrintSalesSorted(2, level2); var level3 = salesmen.Where(n => n.antalartiklar >= 100 && n.antalartiklar < 200); PrintSalesSorted(3, level3); var level4 = salesmen.Where(n => n.antalartiklar > 200); PrintSalesSorted(4, level4); Console.ReadLine(); } }