Vilken SSD passar?

Hejsan!

Jag är inte bra på datorer och även om jag försöker förstå mig på saker så verkar det aldrig fastna så jag tänkte fråga er! Ber om ursäkt om jag använder fel termer men jag hoppas att jag kan förklara så att ni förstår vad jag menar ändå.

Har en dator med SSD 128 GB + 1 TB HDD.

Skulle antingen vilja ..

a) Lägga till en SSD med större minne eller

b) byta ut HDD till en SSD.

Går det? Eller måste jag byta ut SSD mot SSD?

___________________________________________

Vad jag har förstått så passar inte alla SSD till alla datorer och det jag har läst mig till är att min dator kan använda en m.2 SSD. Jag vet inte riktigt vad det innebär men skulle det kunna vara så att jag helt enkelt söker på m.2 SSD på exempelvis komplett.se och så funkar det eller är det något mer jag måste tänka på?

Skulle alla här fungera? Eller måste dom heta något speciellt förutom m.2?

https://www.komplett.se/category/16075/datorutrustning/lagrin...

Lagringsinfo:

Hårddisk 1: SSD, 128 GB, M.2 via PCle.

Hårddisk 2: 1 TB, SATA 6 Gbps.

"Legion T530 (2019) supports up to 2 drives, 1x 3.5″ HDD + 1x M.2 SSD"

"The Intel supports a M.2 SSD up to 1TB"

Vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Jag kanske redan har börjat i fel ände xD

Tacksam för all hjälp som går att få!