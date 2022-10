Främst speldator - Budget 20k~ - Boomer behöver hjälp

Hej!

Jag känner mig som en riktig latmask som skriver den här tråden. Hoppas innerligt att det finns några vänliga och kunniga själar som ge mig en kick i rätt riktning.

Gamla burken har börjat krascha, dax att investera i en ny. Spelar främst äldre icke-prestanda krävande spel som CSGO och DOTA2. Men investerar gärna i möjligheten till lite senare generationers lir, men absolut inte det allra senaste i 1440p och vad det nu heter.

Använder också datorn till hobbymusikproduktion (FL Studio 12), där jag lärt mig trix att kunna spara på processorn, men det hade ändå varit kul att ha möjligheten till att ha fler instrument och effekter igång samtidigt utan att behöva bounca ner allt till stems på direkten.

Jag tänker alltså att jag borde prioritera lite mer processorkraft och kan säkerligen gott nöja mig med att spara in på grafikkortet som jag sedan kan uppgradera om det kommer något fränt spel to die for.

Jag kommer inte ägna mig åt att överclocka. Jag vill helst inte plocka ihop burken själv, Inet verkar vara en trevlig aktör och jag betalar gärna för ihopsättning. Antar att jag får inkludera Windows 11 i budgeten, har sett att det går att komma över billigare hos andra leverantörer. Det vore trevligt om datorn var någorlunda tyst, men nuvarande låter som en jetmotor så det kan jag vara utan.

Tycker ni min budget är för hög med de behoven jag har får ni också gärna förmedla det på ett försiktigt sätt.

Har kikat på andra trådar men är så pass självisk att jag skapar en egen för att kunna ha lite direktkanaler med de vänliga som bestämmer sig för att svara.

Jättetacksam för svar!