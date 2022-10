Rekommenderar ni curved kontorsskärm och varför inga rimligt prissatta ultra wide 4K?

Skrivet av mrqaffe: En liten böjd monitor tillför väl inget så varför på en 32? Hade det varit 132" hade jag förstått det men inte på 32"

Vad är en "4k ultra wide", vilken upplösning skulle det handla om ? Personligen hade jag gärna haft en skärm som är bredare än 4k men 4k är ju de facto en (eller 2 snarlika) viss upplösning så ultrawide 2160p skärm blir väl ett vettigtare namn om man skulle bredda skärmen till typ 5760 x 2160.

Det går helt enkelt inte att kalla nått 4k ultrawide för det är inte längre 4k om man ändrar upplösningen.

(och rektangulära pixlar vill vi inte ha tillbaka de strulade tillräckligt när de användes i början på en del tvar.) Gå till inlägget

Ja hade en 1800R 32" 1440p skärm tidigare, tyckte mycket om den kurvade delen, den kändes inte lika stor som en vanlig 32" skärm, ja jag säger stor, kommer få nackspärr om jag sitter med en 40"+ på det avståndet.

Klumpigt användade så gick den sönder och då jag och sonen numer delar skrivbord, så fick den inte plats om jag skulle ha två skärmar, så kör 2 st 27" nu istället.

Sitter man alltid mitt i, rakt framifrån så ser jag fördelar med curved, på en tv i ett vardagsrum där några personer inte sitter i mitten och därav får sämre betraktningsvinklar på den delen av tvn som är närmast dom, not so much