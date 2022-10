Är en ReadyNAS RN10200 ok?

Tjo. Hade under semestern en lite större rockad i lägenheten där lite nya möbler införskaffades och gamla åkte ut. Då råkade jag snubbla över lite gamla datorprylar jag helt missat att jag fortfarande hade. Bland dessa fann jag en ReadyNAS RN10200. Har ingen nas just nu men har funderat på att skaffa en sedan en tid tillbaka. Och nu visade det ju sig att jag har en

Så min fundering här. Kommer denna fortfarande vara är ok att köra på med. Den är "End of life" enligt Netgears hemsida vilket jag inte är så förvånad över. Finns en uppdatering att ladda ner men misstänker det är den sista. Men det kanske inte är hela världen om den för övrigt skulle vara ok.

Kommer köra två 3.0 TB WD Red som jag har liggandes sedan något tidigare bygge. De har rullat max 500 timmar. Så borde kunna funka att starta upp med.

Saknar adaptern till denna så innan jag köper en ny vill jag veta om den är värd att satsa på eller om den ska få åka upp på vinden

Länk till produkt: https://www.dustinhome.se/product/5010675025/netgear-readynas...

Köptes på Dustin Home 2013