Bank ID på fil fungerar helt plötsligt inte.

Jag har windows edge och Bank ID på fil har fungerat utan problem i flera år, helt plötsligt fungerar det inte. Jag har ominstallerat det men det hjälpte inte. När rutan kommer upp där jag ska signa så blinkar skärmen ett par gånger och rutan försvinner sen.

Följande meddelande får jag: Bank ID application has been cancelled. Another program is preventing bank id security application from functioning normally. Message code 10015.

När jag startar i felsäkert läge med nätverk så kan jag logga in som vanligt. Jag har eset nod32 virusskydd. Finns det någon som vet vad problemet kan vara?