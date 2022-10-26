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uppgraderings råd av äldre dator

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uppgraderings råd av äldre dator

Hej

dotterns dator la av i kväll, jag förmodar det är psu som dött och tänker då att det ändå är dags att uppgradera en del av övriga komponenter då datorn är rätt gammal.

det jag är ute efter är moderkort,cpu,minnen samt en vettig psu (modulär) samt en bra kylare till cpu
gpu som används idag (nvidia 1070) räcker gott till det hon spelar (hon kör mest cs i 1080p)
jag funderar på något av dessa två https://www.komplett.se/compare?id=1202501&id=1212685 paketen är dem vettiga?
samt denna psu https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/nat...
(den som gått sönder är ett ax850)

dator är atx format.

är detta en vettig uppgradering eller bör jag gå på något annat?

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Medlem

Så här hade jag gjort.

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Skrivet av Scarabeo:

Så här hade jag gjort.

https://komponentkoll.se/bild/nRLQt.png

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det såg vettig ut, vad rekommenderar du för kylare?

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Medlem
Skrivet av aragon:

det såg vettig ut, vad rekommenderar du för kylare?

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5600 inkluderar en kylare men vill du ha en bättre är AK400 populär och bra.

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Vill man spara några hundralappar till så räcker ju 16GB RAM fortfarande gott och väl till all typ av gaming

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