Dator till lite av varje för ca 10k

Hej!

Börjar bli dags att förpassa arbetshästen från 2011 in i garderoben och bli en ny NAS, och skulle gärna ta emot lite tips på en bra ny vardagsdator från er experter.

I dagsläget görs inget avancerat och allt kommer bli en stor förändring mot nu. Barnen växer dock upp, så inom 1-2 år så är det nog Fortnite och annat som gäller. Max 1080p skulle jag säga dock, 4k känns långt bort.

Budget är som sagt runt 10 000 för CPU, mobo, kylare, SSD, RAM, PSU och ett case. Mindre än så gör inget.

Ska försöka fatta mig kort, men hellre lite beskrivning nu och mindre frågor sen.

Jag tänker mig att jag köper GPU begagnat, verkar finnas lite 3070 på Blocket för typ 4-5000 eller om det kanske reas ut på BF.

Då sparar jag några tusenlappar som jag kan lägga på bättre begagnad skärm sen.

Och helst tips från "de gamla hederliga butikerna" (Komplett, WH, Inet, Dustin, NON). Känns som RMA hos Amazon kan bli ett riktigt pita. Kan vara dumt, men så känner jag iaf.

Det jag har svårt att få klarhet i är:

- Kommer jag känna nån skillnad mellan en 5600 och en 12600k? Kan jag behålla 12600k kanske två år längre, t.ex.?

- Mobo och case känner jag är en djungel. Dels om mobo har alla kontakter som behövs för att alla uttag i caset ska funka. Och vill gärna ha åtkomst till en eller två USB-A och/eller USB-C samt hörlur/mic på framsidan. Har ett Lian Li PC K56 idag, för referens av storlek och funktioner. Känns som nästan alla populära case har det ovanpå? Det funkar väl, men smidigare framåt. Tips?

- Kylare känner jag att jag förmodligen valt en alldeles för stor, klarar mig med mindre/billigare?

- Köpa 32GB ram nu, eller 16GB nu och 16GB till om några år när jag behöver? Klarar mig med 8GB idag, så kanske bättre för att hålla nere budget? Eller lika bra då det är en relativt liten kostnad som märks?

- Angående RAM, ingen aning om det jag valt passar ihop med kylare osv. Och valt RGB bara för att det var billigast, ju mindre det blinkar desto bättre. Gissar att det går stänga av?

Har fått fram dessa builds som exempel. Som sagt, case, kylare och mobo är bara gissningar om det är nåt att ha.

AMD 5600:

Live-bilden verkar inte vilja ta bort butikerna jag inte vill ha, men får ett pris på 9066 kr just nu.

i5 12600k:

Pris 11057 kr just nu. Värt ~2000 kr in the long run?

Tacksam för alla tips!