Högre hastighet med mobilt bredband?

Hej alla.

Jag bor för närvarande hemma hos min mamma och fick henne att byta bort gamla DSL nätet mot ett mobilt bredband.

När grannskapet installerade fiber tyckte hon det var onödigt och nu satt vi med dåligt bredband. Jag studerar nämligen grafik och behöver bra upp och nedladdningshastighet för stora filer via Drive. Som ett sista hopp fick jag hushållet att byta till Telias 4G nät.

Två alternativ fanns, nämligen ’bredband bas’, med 30 mbit nedladdning, och ’bredband plus’ med upp till 100+ mbit. Naturligtvis ville vi ha plus, varpå Telia påstår att det inte är möjligt på vår adress. Dock övriga i familjen med Telia-abonnemang på telefonen har stabil 5G-uppkoppling med över 250 mbit.

Om det är sån stor skillnad på 4G nätet och 5G nätet, varför inte gå över till 5G helt på adresser där det är möjligt? Jag förstår inte heller varför plus versionen av ett bredband inte är möjligt på vissa adresser, när nätet är helt luftburet?

Förklaringar?