En bra fullt fungerande speldator!

PC Info:

Komplett Xtreme i260 Gaming Dator

Corsair Obsidian 500D Tempered Mid Tower

Fläktar: 1x 120mm front, 1x 120mm bak, ATX, mATX, mITX, Svart,

ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG Strix

Grafikkort, PCI-Express 3.0, 11GB GDDR6, 1350/1560MHz, Turing, ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING

Intel Core i9-9900K Processor

Socket-LGA1151, 8-Core, 16-Thread, 3.60GHz, Coffee Lake, OEM/Tray,

CM Masterliquid ML240L Komplett Edition

240mm Radiator, 2x120mm RGB Fan 650-2000 RPM, RGB pump, Komplett Edition,

HyperX Fury DDR4 2666MHz 32GB

2x16GB 2666MHz (PC4-21300) DDR4 CL16, XMP 2.0, svart,HX426C16FB3K2/32

HyperX Fury DDR4 2666MHz 32GB

2x16GB 2666MHz (PC4-21300) DDR4 CL16, XMP 2.0, svart,HX426C16FB3K2/32

Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD

PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3, V-NAND TLC, Up to 3500/3300MB/s read/write, 600TBW,

Kingston A2000 1TB NVMe M.2 SSD

M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3D NAND, up to 2200/2000MB/s, 600TBW,SA2000M8/1000G

Seagate Barracuda 3TB 3.5'' HDD

SATA 6.0Gb/s, 5400RPM, 256MB cache, 3.5''

Seagate Barracuda 3TB 3.5'' HDD

SATA 6.0Gb/s, 5400RPM, 256MB cache, 3.5'', Art. nr: 1013169

ASUS ROG Strix Z390-F GAMING, S-1151

Moderkort, ATX, Z390, DDR4, 2x PCIe-x16, 2x M.2, SupremeFX, Aura Sync, ROG STRIX Z390-F GAMING

Corsair TX750M, 750W PSU

ATX 12V v2-4, 80 PLUS Gold, Semi Modular, 6+2-pin PCIe,

Sound BlasterX AE-5 Internt Ljudkort

PCIe, 5.1 kanals surround, Hi-Fi, hörlursförstärkare, rgb ljus, 122dB SNR, Art. nr: 943908

Windows 10 Home

Nordic + English

Viss prutmån finns, men ge mig ett bud!

