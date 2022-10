Hej,

Är vi på väg emot en ny trend som som innebär att det förbjudet att arbeta med data lokalt på ens dator? Jag tänker framförallt på systemutveckling, men även annat. Jag upplever allt fler kunder går emot detta. Tankesättet är väldigt bra på flera sätt.

Men det innebär också problem, på dessa servrar som man ska jobba emot så får endast av dem godkända applikationer användas, det stänger ute all annan kreativitet på alla sätt och vis. Alltifrån att man vill använda något färdigt eller utveckla ett eget.

Får får en uppgift och ser att man kan lösa den i C# på halva tiden emot manuellt, ja, roligt för dig. För ingen applikation för C# utveckling finns på servern. Det blir att koda i Powershell med världens tydligaste och enklaste syntax. (ironi)

Men kunderna ser fördel med att om precis allt som behöver användas finns på deras servrar så blir de som jobbar så mycket enklare att byta ut. De nya som arbetar kan i princip sitta med vad som helst som en chromebook.