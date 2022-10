Köp via marketplace, vad skall man tro?

Hejsan! Jaha då satt man i denna sitts.

Kortfattat: Jag köpte ett Rtx 3060 ti för 3000kr via facebook marketplace. Säljare visade körkort, swish namnet var rätt, adress osv. Allt stämmer. Säljaren har varit super trevlig, och svarar i efterhand. Så jag swishade i förskott, och den skall ha lämnats in på Ombud den 19:e(en onsdag) via Postnord Inrikes. Men sedan den 18:e när beställning av paket gjordes så har inget uppdaterats?

I postnord appen står det *Registrerat* Leverans till Serviceställe, Ditt paket kommer att levereras till (mitt ombud)

18 okt. 20:11

Vi har fått en beställning på en leverans till dig. Spårningsinformationen uppdateras när försändelsen har ankommit till PostNord.

Ingen uppdatering alls efter den 18:e. Han kontaktade Postnord onsdagen 26:e som då sa att det skulle komma till ombud igår(27:e).

Så vad ska man tro?

Paket inlämnat men ej skannat?

Paket registrerat som *Skicka lätt* som ej kan följas?

Paket fastnat på en hylla?

Eller så det mindre önskade valet, säljaren lämnade aldrig in paketet och spelar *postnords fel* kortet... Alltså en dyr läxa.

Jag tvivlar inte på att det är inlämnat då säljaren varit så pass öppen med information om sig själv, samt varit trevlig.