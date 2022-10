Input på nya delar

Hej,

Jag är på jakt efter en rimlig uppgradering till min nuvarande dator (se sign). Jag har plockat ihop följande:

https://www.inet.se/kundvagn/visa/-4YJAYj0_-Pm1RtNlGGuENK_bjc/2060

Jag behåller mitt gamla chassi, nätagg och kylare tills vidare. Inom några månader ska allting in i ett mITX-chassi, antagligen ett Lian Li A4-H2O, tillsammans med passande nätagg och AIO.

Jag spelar mest WoW Classic så egentligen behöver jag inte uppgradera men det var så länge sen jag köpte nytt nu att jag tycker att det är värt det bara för att få spelet buttery smooth precis överallt. Jag kör 3440x1440@165Hz.

Lite funderingar:

- Är 12400F en tillräckligt stor uppgradering från 4790K eller ska man ta mer och gå direkt på 12600K?

- Jag har kollat en del på AMDs motsvarighet till grafikkort och CPU men jag tycker inte att jag ser någon bättre prestanda overall, även fast alla säger att det ska vara mer bang for the buck?

- Just nu känns ett 2060 för dryga 3000 kr som absolut mest bang for the buck, tankar?

- Andra åsiker kring bygget?

Tack!