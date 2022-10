Ryzen 5 5600X boostar dåligt vid 60c?

Hellu!

Jobbar på att få datorn så tyst som möjligt eftersom den är byggd i NR200P som står på skrivbordet bredvid mig. På 30% fläkthastighet så körs de i 760 rpm på en dubbeltornkylare och cpun toppar på 60,6c under cinebench multitrådat. Tidigare hade jag en rätt aggressiv fläktkurva men pallade inte med fläktar som varvar upp och ned hela tiden fastän det inte gjorde speciellt stor skillnad i temperatur. Bara några få grader under 60 när jag lät fläktarna leva sina egna liv vilket medförde ett jäkla oväsen.

Trots att cpun håller sig under 61c hela tiden med den här fläktkurvan så boostar cpun på ett sådant sätt att jag får drygt 300 poäng mindre i cinebench. 10600 i stock när fläktarna lever sitt eget liv eller 50% fläkthastighet. Här verkar det inte göra någon skillnad i boostbeteende. Men vid 30% (760 rpm) och några enstaka grader varmare, (typ 2-3 grader max) så tappar jag hela 300 poäng.

Varför är boostalgoritmen såpass mesigt inställd att den throttlar boostningen redan vid 60 grader? Försökte mig på diverse PBO-inställningar tidigare vilket, åtminstone på mitt moderkort är helt skitdumt. Mycket varmare, högre spänning och ingen jättevinst i överklockning. Helt klart ovärt. Och curve optimizer var lönlöst också. Trots "undervolt" så gick den mycket varmare samt att de flesta kärnorna inte klarade särskilt mycket undervolt. Vad jag också förstått så kan inte cpun reglera spänningen till individuella kärnor utan alla får samma spänning eftersom en individuell reglering vore fysilogiskt omöjlig sett till hur cpun är konstruerad.

Det som då återstår är konventionell vanlig överklockning. Men stämmer det då att cpun helt och hållet slutar att klocka ner sig eller sänka spänningen i idle?