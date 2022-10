Prisjakt & Pricerunner - Funderingar

Jag registrerade ganska nyligen konto hos Prisjakt och Pricerunner, för att kunna ha prisbevakning på lite olika produkter. Jag har bestämt en prisgräns för alla produkterna som jag lagt till och att jag ska få avisering via e-mail när någon av varorna går under den gräns jag satt.

Det jag funderar över är vad eran erfarenhet är av dom här tjänsterna. T.ex, hur snabba är dom på att skicka ut aviseringar när priset sänks på en vara? Och jag vill givetvis höra om andra erfarenheter från er som har konto hos dom, vad som har funkat bra och vad som har funkat dåligt etc.

Jag loggade t.ex. nyligen in på Prisjakt och såg att ett chassi som jag är intresserad av var nersatt i pris, under den gräns jag satt. Men jag hade inte fått nån avisering via e-mail. När jag gick in och tittade på den butiken som hade sänkt priset visade det sig att det inte ens var samma modell som jag hade valt. Det var ett mindre chassi (från samma tillverkare). Jag har även sett att dom ibland buntar ihop olika utföranden av en chassimodell under samma. T.ex. så är jag ute efter Fractal Design Meshify 2 med solid sida, men man får även med dom med glassidor, fast det inte är det jag valt.