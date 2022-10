Två 970 EVO trasiga samtidigt, oflyt eller inte fel på riktigt?

Två stycken 970 EVO i raid 1 på ett Strix B450-I, Windows server installerat.

En dag misslyckades boot, något fel om saknade filer har jag för mig. Minns inte riktigt. Har inget viktigt på så jag tänker att jag bara blåser om, men skippar raid eftersom jag som sagt ändå inte har något viktigt på systemdiskarna.

Bootar upp med bara en disk och får varning vid post:

WARNING: Please back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent and cause unpredictable fail. Press F1 to Run SETUP

Struntar i det och fortsätter ändå för att se om jag kan installera Windows och köra Crystaldiskinfo. Disken utgråad i Windows setup, det går inte att installera då disken inte är GPT. Kör diskpart clean, men får "data error (cyclic redundancy check)".

Ger upp på det och stoppar i en annan disk som redan har OS och kör cystaldiskinfo från den, och nedan är informationen:

Tänker att disken är väl kass då, problem solved, och eftersom den är mindre än 5 år och har mindre än 600TBW (vilket är vad Samsung specar för garantin för modellen) så slänger jag iväg en garantiförfrågan till ÅF.

Sen går jag vidare och stoppar i disk nr 2 och möts av exakt samma varning, dvs

WARNING: Please back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent and cause unpredictable fail. Press F1 to Run SETUP

Skippar att försöka installera och går direkt på Crystaldiskinfo och nedan är den infon:

Har jag bara haft oflyt att båda diskarna gått sönder samtidigt (till synes samma batch) så jag ska skicka in en till garantiförfrågan på disk 2, eller ökar risken med en raid-konfig, eller är diskarna kanske inte trasiga öht? Borde jag kolla något mer?