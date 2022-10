Elgitarr - Ljudkort - högtalare = inget ljud

Skrivet av mrqaffe: Vad innebär "gitarren" vilken typ av mikrofoner är det eller är det en linjesignal från en gitarrförstärkare? att koppla in en elgitarr direkt i ett vanligt ljudkort ger ofta inte bra ljud pga impedansmissmatch. Om du ser att ingångarna lever så finns det nog ett rundgångsskydd nånstans i mjukvaran som du måste avaktivera, har du provat att spela in nått för att lyssna om det blir nått ljud på inspelningen när du spelar upp den ? Om det går att spela in är det med stor sannolikhet ett rundgångsskydd som är aktiverat som förval nånstans i drivrutiner eller programmet du använder. Gå till inlägget

Som jag sa är jag helt ny på det här och har aldrig spelat in på datorn.

Programmet för inspelning är Ambleton och där i preferences står det mitt ljudkort som in o utgång.

Jag ska nog gå en Ambletonkurs, haha, jag såg att de hade det i Helsingborg.

Det är kul att lära sig något nytt men det här känns som om någon bara kastat in en i photoshop och man bara ser alla funktioner som man inte har en aning om vad det är.

Kör med gitarren rakt in och trycker in instrument och justerar rätt nivån på inljudet.

Sen är det stopp