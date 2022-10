Backa till tidigare version av bara samtalsappen, har OS 11 nu.

Jag lyckades på något sätt återgå till gamla versionen av just Samtals-appen. Jag hade OS 12 installerat men då verkade den "flytande samtalsbubblan" försvinna från skärmen. Man kunde klicka på den för att tex avsluta samtalet, stänga av ljudet mm. Nu måste jag scrolla ner uppifrån toppen av skärmen för att komma till notiser, där ligger röd/grön knapp för att lägga på.

Hursomhelst, jag lyckades återgå till gamla versionen av just bara samtalsappen. Har fortfarande OS 12. Meeeen hur gjorde jag??!! Minns ju inte. Mannen vill göra samma sak:) Nån som vet? Kollade i Google Play, sökte upp appen för "Samtal", men det gick inte att gå ner till den tidigare versionen där.

Please help!!