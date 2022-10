Ny dator för spel och programmering

Dags för ny stationär igen och tänkte fläska på lite.

Budget: 30-35 000.

Prioritering:

- Primärt: Bra för både spel och korta kompileringstider då jag kodar en del på fritiden.

- Sekundärt: Tyst.

- Tertiärt: Liten, hade varit fint om jag kan montera upp den under skrivbordet som är höj- och sänkbart.

Jag tänkte sikta på nya AMD för de ska ha lyckats väldigt bra, och tar i lite med en stor cache. Tar allt från en leverantör så de kan bygga ihop datorn åt mig, pga lathet.

Nuvarande utkast: https://www.inet.se/datorbygge/b1327322/v5

Eller för de som inte vill klicka:

Chassi: be quiet! Silent Base 802 Svart 2 249 kr

CPU: AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 76MB 7 690 kr

GPU: ASUS GeForce RTX 3080 10GB TUF GAMING V2 12 499 kr

Mobo: ASRock B650 PG Lightning 3 090 kr

RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL40 Vengeance AMD EXPO 2 299 kr

SSD: Corsair Force MP600 1TB 1 399 kr 1 549 kr

Chassi-fläkt: Noctua NF-A14 140mm PWM 229 kr

CPU-fläkt Be Quiet! Shadow Rock 3 599 kr

PSU: be quiet! Straight Power 11 850W 1 999 kr

Något konstigt? drar jag på överdrivet mycket med någon del? Jag har mest bara kollat på lite olika toplistor här och där.

Funderade på att vänta in Nvidias 4080 men med 4090 som smälter kablar och har sig kanske jag tar en väletablerad modell och växlar om ett par år istället. Vill köra Nvidia pga Radeons linuxdrivers verkar ha mer problem. Är det värt att vänta in 4080 om några veckor oavsett pga 3xxx kommer tappa i pris? Jag har ingen brådska med köpet, men om det kommer ta ett år eller liknande är det lite väl länge.

GPUn ska stödja 2st 4k-skärmar vid text, men måste inte klara 1st 4k vid spel.