Samsung S60UA 27" QHD 75Hz 1440p USB-C 90w

Helt ny skärm som jag endast har packat upp och testat och sedan packat ner igen.

Anledning till att jag säljer denna är att jag inte får plats med 27" här hemma på den begränsade kontorsytan jag har.

Har USB-C med PowerDelivery på 90w, så med en sladd kopplar du in din dator för att det ska visas på skärmen. Mus och tangentbord kopplar du in i USB hubben på skärmen så minskar man antal sladdar för att koppla in.

Strömsladd, HDMI och USB-C till USB-C kabel ingår!

1440p

USB-C 90w

AMD FreeSync

75hz

27"

Mer information om skärmen hittar du här https://www.samsung.com/se/monitors/high-resolution/s60ua-27-...

