Val av PSU?

Tjena!

Jag har idag följande konfiguration:

AMD Ryzen 5 2600X 6 core 3,6 ghz

GeForce RTX 3060

32 GB ram 3200Mhz cl 16 ddr4

Gigabyte b450M ds3h mAtx

480 GB SSD + några HDDs

Corsair 650w 80 plus silver

Har lite skumma problem med BSoD, och tänker prova att byta nätagget som är rätt gammalt. Jag har inga planer på att direkt uppgradera datorn framöver, så ny PSU behöver bara klara det jag har i maskinen idag.

Körde en kalkylator som sa att datorn behöver 600-700W PSU...

Åker förbi NetonNet imorgon och undrar vad jag ska köpa, har följande alternativ som finns i lager:

Corsair RM650x V3 650W (80 PLUS Gold) 1290 kr

Corsair RM750x V3 750W (80 PLUS Gold) 1749 kr

Corsair RM850e 850W (80 PLUS Gold) 1790 kr

Fractal Design ION+ 2 Platinum 760W (80 PLUS Platinum) 1790 kr

Hur ska man tänka? Tack!