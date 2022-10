Raspberry PI 4 slutade plötsligt fungera!

Hej!

För några veckor sedan köpte jag en Raspberry PI 4 8GB för att köra Octoprint till min Creality Ender 3 3D printer, det fungerade perfekt ett tag men sedan plötsligt en dag när jag skulle starta upp den så hände det ingenting. När jag kopplar in USB C strömkabeln (som btw är Raspberrys egna 3A strömaddappter) så tändes bara den röda ström LED indikatorn, men den gröna LEDen var helt släkt. Jag kopplade upp den till min skärm men får ingen signal där över huvud taget. Kopplar jag in ett tangentbord eller USB sticka så får jag inte äns ström i kortets USB portar.

Jag har provat 3 stycken olika SD kort nu med 3 olika programvaror (som btw har installerats via Raspberry PIs officiella Imager program) men ingenting ger något täcken på liv.

Jag har också provat detta: https://www.youtube.com/watch?v=6S74EQ4Oz6E och en massa andra grejer jag hittat på internet, bland annat omformatering i FAT32 av SD korten, USB boot från USB minne osv. men ingenting gör någon skillnad.

Borde jag reklamera den till Inet nu direkt eller finns det något mer som jag kan prova före?

Blir ju fett jobbigt om jag ska reklamera den för Raspberry PI korten är ju helt slut i lager överallt just nu och jag skulle behöva en ny så fort som möjligt då det är en stor del av mitt 3D printning UF företag, jag använder PIen för att halvautomatisera min plasttillverkning och jag ska snart dra igång en massproduktion av en ny produkt som har fått väldigt bra kritik så detta är inget bra läge för sånthär.

Jäkla skit enkortsdator, min Arduino har aldrig krånglat dom senaste 5 åren...